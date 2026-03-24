Милонов пригласил Викторию Боню в Горловку в ответ на призыв отменить его

Блогер и телеведущая Виктория Боня раскритиковала и призвала «отменить» депутата Госдумы Виталия Милонова. В своих соцсетях она напомнила, что парламентарий неоднократно оскорблял женщин, и задалась вопросом, сделал ли он что-то полезное «за долгие-долгие годы». В ответ на критику Милонов заявил, что с Боней невозможно разговаривать, потому что она не понимает человеческую речь. Вместе с тем он пригласил телеведущую в Донбасс и отметил, что «с удовольствием» забудет ее слова, если Боня приедет в Горловку.