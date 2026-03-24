Власти Ирана отрицают обсуждение прекращения огня с США

«Никаких переговоров, разговоров или предложений о прекращении войны и огня… не было», — рассказал Резазаде в интервью иранскому агентству ISNA. Он предположил, что заявление президента США Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам связано с контролем цен на нефть на мировых рынках, а также с продвижением его «коварных военных целей».