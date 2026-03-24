Власти Ирана отрицают обсуждение прекращения огня с США

Иран не направлял предложений США о прекращении огня. Об этом сообщил член комитета Меджлиса (однопалатного парламента) по нацбезопасности и внешней политике Ирана Якуб Резазаде.

Источник: AP 2024

«Никаких переговоров, разговоров или предложений о прекращении войны и огня… не было», — рассказал Резазаде в интервью иранскому агентству ISNA. Он предположил, что заявление президента США Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам связано с контролем цен на нефть на мировых рынках, а также с продвижением его «коварных военных целей».

Дональд Трамп объявил мораторий на удары по энергообъектам Ирана 23 марта после переговоров с представителями Исламской Республики. Как заявил американский президент, на встрече обсуждалась возможность полного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше