Япония понизит статус отношений с Китаем

В документе перечислены несколько эпизодов, обостривших двусторонние отношения за последний год. Среди них — введение Пекином экспортных ограничений на редкоземельные металлы, случаи захвата радиолокационными системами японских военных самолетов, а также усиление активности Китая вокруг Тайваня. Ситуация достигла новой фазы напряженности в ноябре, когда госпожа Такаити заявила, что Токио может применить вооруженные силы в случае, если китайские действия в отношении Тайваня создадут угрозу для японской территории.
Пекин отреагировал на эти слова, возобновив ограничения на импорт японских морепродуктов, выпустив рекомендацию для своих граждан воздерживаться от поездок в Японию, а также ужесточив экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов и критически важных минералов, необходимых для производства электронных компонентов.
В выступлении перед парламентом в феврале премьер-министр предупредила о политике «принуждения» со стороны Пекина и о растущих экономических и военных угрозах, исходящих от Китая, а также его региональных союзников — России и Северной Кореи. На этой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Санаэ Такаити, по итогам которой США и Япония представили совместный план действий, направленный на создание альтернативных цепочек поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов в обход Китая.
Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония понесет сокрушительное поражение, если осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая после размещения на своей территории дальнобойных ракет радиусом действия 1 тыс. км.
Перед этим Токио сообщил о развертывании к концу марта новых дальнобойных ракет, способных достичь материкового Китая. Цзян Бинь заявил, что теперь у японцев полностью сорвана маска самообороны. По словам дипломата, такой шаг показывает реальность угрозы со стороны «нового милитаризма Японии».