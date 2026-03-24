Япония понизит статус отношений с Китаем

В выступлении перед парламентом в феврале премьер-министр предупредила о политике «принуждения» со стороны Пекина и о растущих экономических и военных угрозах, исходящих от Китая, а также его региональных союзников — России и Северной Кореи. На этой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Санаэ Такаити, по итогам которой США и Япония представили совместный план действий, направленный на создание альтернативных цепочек поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов в обход Китая.