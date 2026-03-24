Япония понизит статус отношений с Китаем

Япония намерена изменить формулировку, характеризующую отношения с Китаем, в ежегодном дипломатическом докладе, понизив их статус с «одних из наиболее важных» до «стратегических» и «взаимовыгодных» с указанием на то, что Китай остается важным соседом, сообщает Reuters. Проект «Дипломатической синей книги» за 2026 год, который правительство премьер-министра Санаэ Такаити утвердит в апреле, свидетельствует о нарастающем охлаждении между двумя крупнейшими экономиками Азии.

Источник: AP 2024

В документе перечислены несколько эпизодов, обостривших двусторонние отношения за последний год. Среди них — введение Пекином экспортных ограничений на редкоземельные металлы, случаи захвата радиолокационными системами японских военных самолетов, а также усиление активности Китая вокруг Тайваня. Ситуация достигла новой фазы напряженности в ноябре, когда госпожа Такаити заявила, что Токио может применить вооруженные силы в случае, если китайские действия в отношении Тайваня создадут угрозу для японской территории.

Пекин отреагировал на эти слова, возобновив ограничения на импорт японских морепродуктов, выпустив рекомендацию для своих граждан воздерживаться от поездок в Японию, а также ужесточив экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов и критически важных минералов, необходимых для производства электронных компонентов.

В выступлении перед парламентом в феврале премьер-министр предупредила о политике «принуждения» со стороны Пекина и о растущих экономических и военных угрозах, исходящих от Китая, а также его региональных союзников — России и Северной Кореи. На этой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Санаэ Такаити, по итогам которой США и Япония представили совместный план действий, направленный на создание альтернативных цепочек поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов в обход Китая.

Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония понесет сокрушительное поражение, если осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая после размещения на своей территории дальнобойных ракет радиусом действия 1 тыс. км.

Перед этим Токио сообщил о развертывании к концу марта новых дальнобойных ракет, способных достичь материкового Китая. Цзян Бинь заявил, что теперь у японцев полностью сорвана маска самообороны. По словам дипломата, такой шаг показывает реальность угрозы со стороны «нового милитаризма Японии».

21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше