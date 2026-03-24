Политолог: как война в Иране изменила восприятие Украины в мире

Эксперт отметил, что военная операция в Иране трансформировала поддержку Украины со стороны Белого дома. Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас зенитные ракеты и другие виды вооружения направляются на ведение военной кампании в Исламской Республике, а не в Киев.
«В данной ситуации самое главное — это то, что война в заливе переключает политическое внимание на Ближний Восток. Украина смещается на периферию. Это уже не центральный конфликт мирового масштаба», — добавил Безпалько.
Ранее стало известно о передислокации самолета-разведчика, который использовался для помощи Украине, из Европы на Ближний Восток. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что самолет теперь будет обеспечивать безопасность в Персидском заливе.