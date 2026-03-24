Политолог: как война в Иране изменила восприятие Украины в мире

Украинский конфликт вышел из фокуса внимания мировой общественности, сейчас все сосредоточены на происходящем в Иране. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отметил, что военная операция в Иране трансформировала поддержку Украины со стороны Белого дома. Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас зенитные ракеты и другие виды вооружения направляются на ведение военной кампании в Исламской Республике, а не в Киев.

«В данной ситуации самое главное — это то, что война в заливе переключает политическое внимание на Ближний Восток. Украина смещается на периферию. Это уже не центральный конфликт мирового масштаба», — добавил Безпалько.

Ранее стало известно о передислокации самолета-разведчика, который использовался для помощи Украине, из Европы на Ближний Восток. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что самолет теперь будет обеспечивать безопасность в Персидском заливе.