Guardian: эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре

Британский эсминец HMS Dragon прибыл в Восточное Средиземноморье через три недели после того, как якобы иранский беспилотник нанес удар по британской базе Королевских ВВС в Акротири.

Источник: Royal Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет британская газета The Guardian, министр обороны Великобритании Джон Хили вчера сообщил британским парламентариям, что эсминец HMS Dragon с вечера понедельника начинает «оперативную интеграцию в оборону Кипра».

HMS Dragon оснащен ракетной системой Sea Viper, которая способна перехватывать беспилотники и ракеты. Это, согласно Министерству обороны, «сыграет жизненно важную роль в защите активов и интересов Великобритании на Ближнем Востоке».

Британское правительство подверглось критике за медлительность с отправкой военного корабля в регион после того, как Греция и Франция оперативно предприняли шаги по отправке дополнительной военно-морской поддержки на Кипр. Власти Кипра, со своей стороны, предложили пересмотреть вопрос о присутствии британских баз на острове.

По словам Хили, судно проходило шестинедельный ремонт в Портсмуте, но за шесть дней было восстановлено до мореходного состояния, причем экипажи работали по 22 часа в сутки.

Хили уточнил, что сейчас на Кипре находится дополнительно 500 британских сотрудников противовоздушной обороны, а пилоты Королевских ВВС и военно-морских сил налетали почти 900 часов, защищая Кипр, Иорданию, Бахрейн, Катар и ОАЭ. Он похвастался, что сейчас на Ближнем Востоке больше британских самолетов, чем когда-либо за последние 15 лет.

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше