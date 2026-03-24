Guardian: эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре

Британское правительство подверглось критике за медлительность с отправкой военного корабля в регион после того, как Греция и Франция оперативно предприняли шаги по отправке дополнительной военно-морской поддержки на Кипр. Власти Кипра, со своей стороны, предложили пересмотреть вопрос о присутствии британских баз на острове.
По словам Хили, судно проходило шестинедельный ремонт в Портсмуте, но за шесть дней было восстановлено до мореходного состояния, причем экипажи работали по 22 часа в сутки.
Хили уточнил, что сейчас на Кипре находится дополнительно 500 британских сотрудников противовоздушной обороны, а пилоты Королевских ВВС и военно-морских сил налетали почти 900 часов, защищая Кипр, Иорданию, Бахрейн, Катар и ОАЭ. Он похвастался, что сейчас на Ближнем Востоке больше британских самолетов, чем когда-либо за последние 15 лет.