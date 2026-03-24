Bloomberg рассказал, как война с Ираном породила интерес к корейской ПВО

После начала войны на Ближнем Востоке газета The Korea Economic Daily сообщила о том, что ЗРК «Чхонгун-II» была применена для отражения атаки иранской баллистической атаки в ОАЭ. Контракт на сумму около $3,5 млрд на поставки ЗРК был подписан в 2022 году. Кроме Эмиратов закупила ЗРК «Чхонгун-II» Саудовская Аравия. Эр-Рияд заплатил 4,2 трлн южнокорейских вон или около $2,8 млрд.