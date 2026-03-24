Bloomberg рассказал, как война с Ираном породила интерес к корейской ПВО

Страны Ближнего Востока выстроились в очередь южнокорейским ЗРК «Чхонгун» и ракетами к нему. ОАЭ, Ирак и Саудовская Аравия купили у Южной Кореи комплексы еще до войны, теперь же Абу-Даби просит досрочно поставить ракеты.

Источник: AP 2024

Страны Ближнего Востока все больше интересуются поставками южнокорейского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Чхонгун», который в несколько раз дешевле американской системы Paritot. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля.

«Страны Ближнего Востока прямо сейчас выстраиваются в очередь, чтобы купить южнокорейские ракеты», — заявил министр.

Речь идет о системе M-SAM или «Чхонгун», по словам Ку Юн Чхоля, точность ЗРК составляет более 90%. Bloomberg пишет, что американские комплексы Patriot и THAAD демонстрируют аналогичную эффективность, однако запасы ракет к этим дорогостоящим ЗРК быстро истощаются из-за иранских атак. Страны Ближнего Востока используют южнокорейский ЗРК, дополняя работу американских систем, объяснили аналитики Bloomberg.

Цена одной ракеты-перехватчика для «Чхонгуна» составляет около $4 млн. Стоимость ракеты PAC-3 для системы Patriot превышает $13,5 млн, писала Financial Times. Cеул, согласно источнику газеты Chosun Ilbo, согласился досрочно поставить ОАЭ десятки ракет, закупленных ранее.

Иракское агентство Shafaq news в 2024 году сообщало, что Ирак заключил с Южной Кореей сделку на поставку комплексов «Чхонгун-II» на сумму в $2,7 млрд.

После начала войны на Ближнем Востоке газета The Korea Economic Daily сообщила о том, что ЗРК «Чхонгун-II» была применена для отражения атаки иранской баллистической атаки в ОАЭ. Контракт на сумму около $3,5 млрд на поставки ЗРК был подписан в 2022 году. Кроме Эмиратов закупила ЗРК «Чхонгун-II» Саудовская Аравия. Эр-Рияд заплатил 4,2 трлн южнокорейских вон или около $2,8 млрд.

ЗРК «Чхонгун» был разработан в результате совместной работы южнокорейского Агентства оборонных разработок и российского конструкторского бюро "Алмаз-Антей, а также компаний LIG Nex1, Hanwha Systems (бывшая Samsung Thales) и Hanwha Aerospace (бывшая Doosan DST).

После начала военной операции США и Израиля против Ирана страны Персидкого залива столкнулись с постоянными атаками Тегерана. Под ударами Исламской республики оказались в том числе американские военные базы.

Регулярные атаки Ирана с помощью дешевых беспилотников, для уничтожения которых США и их союзники используют дорогостоящие зенитные ракеты, истощили запасы американских союзников. С нехваткой средств для перехвата ракет Ирана столкнулся даже Израиль. По данным издания Semafor, Израиль вступил в нынешнюю войну, уже имея ограниченный запас перехватчиков, израсходованных в ходе прошлогоднего конфликта с Ираном.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
