Политолог заявил об «иллюзии переговоров» со стороны администрации Трампа

Другое дело, что это просто обмен информацией и очерчивание «красных линий», а не что-то большее.
По его мнению, Трамп создает иллюзию настоящих переговоров. Пилько обращает внимание, что на Ближний Восток перебрасываются амфибийно-десантные группы американских ВС, которые смогут провести ограниченную сухопутную операцию.
Также Соединенным Штатам крайне нужна оперативная пауза в воздушной кампании против Ирана, чтобы оценить ее эффективность и продолжить. В целом можно сказать, что Вашингтон предлагает Тегерану купиться на своего рода Стамбульские соглашения, а затем (собирается) нанести более сильный удар. Просто удивительно как все исполняется по одной и той же кальке.
Ранее агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что Дональд Трамп серьезно настроен относительно сделки с Ираном, а ограничение ядерной и ракетной программ Тегерана, предположительно, остается в числе основных условий президента США. При этом в Иране отрицают обсуждение с США прекращения огня.