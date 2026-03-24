Политолог заявил об «иллюзии переговоров» со стороны администрации Трампа

Привычные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран испугался его ультиматума и пошел на переговоры, можно принимать за чистую монету. Однако более вероятной версией происходящего является иллюзия переговоров со стороны администрации Трампа, считает политолог Алексей Пилько. Об этом он пишет в своем телеграм-канале «Пинта разума».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Аналитик поясняет, что США и Иран могут получать сигналы друг от друга при посредничестве Омана, Турции или Египта.

Другое дело, что это просто обмен информацией и очерчивание «красных линий», а не что-то большее.

Алексей Пилько
политолог

По его мнению, Трамп создает иллюзию настоящих переговоров. Пилько обращает внимание, что на Ближний Восток перебрасываются амфибийно-десантные группы американских ВС, которые смогут провести ограниченную сухопутную операцию.

Также Соединенным Штатам крайне нужна оперативная пауза в воздушной кампании против Ирана, чтобы оценить ее эффективность и продолжить. В целом можно сказать, что Вашингтон предлагает Тегерану купиться на своего рода Стамбульские соглашения, а затем (собирается) нанести более сильный удар. Просто удивительно как все исполняется по одной и той же кальке.

Алексей Пилько
политолог

Ранее агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что Дональд Трамп серьезно настроен относительно сделки с Ираном, а ограничение ядерной и ракетной программ Тегерана, предположительно, остается в числе основных условий президента США. При этом в Иране отрицают обсуждение с США прекращения огня.

