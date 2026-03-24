Алексей Текслер подвел итоги визита в Кунашакский округ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Кунашакский район с рабочей поездкой. Глава региона осмотрел новые объекты, проверил ход строительства ледовой арены и обсудил с руководством округа развитие здравоохранения, газификации и дорожной сети.
Одним из главных событий стало открытие дома культуры в селе Большой Куяш. Алексей Текслер отметил, что это уже второй сельский дом культуры, открытый в регионе за последние дни по народной программе «Единой России».
Действительно, не везде на селе есть полноценные дома культуры. В том же Большом Куяше было небольшое пространство внутри библиотеки, там занимались творческие коллективы. А полноценный на 200 мест, да ещё с репетиционными — это, конечно, большое событие для любого села. Я очень рад, что у нас в регионе такие программы реализуются, и будем мы дальше продолжать это делать, потому что культура — это то, что объединяет всех нас, все народы, которые живут и в нашей стране, и в Челябинской области.
Также губернатор проинспектировал строительство ледовой арены в Кунашаке. Объект станет первым в округе катком с искусственным льдом. Алексей Текслер отметил, что вокруг стадиона постепенно формируется спортивный кластер: рядом находятся зал борьбы, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и даже есть условия для занятия художественной гимнастикой. Ледовую арену планируют сдать к лету. Её открытие приурочат к областной спартакиаде «Золотой колос», которая пройдёт в Кунашаке.
В ходе поездки глава региона уделил внимание и другим важным направлениям. За последние годы в округе отремонтировали десять объектов здравоохранения, построили пять новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобрели оборудование. Однако остается проблема нехватки узких специалистов. Алексей Текслер поручил министерству здравоохранения направить в Кунашак рабочую группу, которая поможет выстроить работу с кадрами, используя программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и возможности телемедицины.
Отдельно губернатор остановился на газификации округа: сейчас уровень газификации здесь составляет 44% при среднем областном показателе 77%, впереди большая работа. Также обсуждались вопросы развития дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и экономики.
«Кунашак — муниципалитет, который активно развивается, это сказывается и на развитии той инфраструктуры, которая здесь появляется. Я хочу отметить и руководство муниципального округа, и жителей, которые очень активны, поэтому развитие муниципалитета продолжается», — резюмировал Алексей Текслер.
Губернатор также поблагодарил жителей округа за постоянную поддержку бойцов специальной военной операции: гуманитарная помощь уходит практически каждый день.