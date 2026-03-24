Tehran Times: Трамп пытался оценить готовность Ирана к перемирию через Пакистан

ТЕГЕРАН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пытался оценить готовность Ирана к прекращению войны через пакистанского посредника, но получил жесткий ответ. Об этом сообщила газета Tehran Times со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Трамп попытался оценить готовность Ирана к прекращению войны через пакистанского посредника, но столкнулся со скоординированным и решительным ответом», — сказал собеседник издания.

По его словам, Иран не считает ни спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, ни предпринимателя Джареда Кушнера, которые ранее выступали переговорщиками с иранской стороной, достойными для обмена посланиями с США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше