СМИ: Нетаньяху рискует будущим Израиля

Война против Ирана, развязанная Вашингтоном и Тель-Авивом, ставит долгосрочную безопасность Израиля под угрозу, убеждены западные эксперты.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Гидеон Рахман в статье для британской газеты Financial Times пишет, что это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, на протяжении десятилетий Израиль пользовался двухпартийной поддержкой со стороны США, которая служила самой надежной опорой безопасности Израиля. Однако политика правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху — сначала в Газе, а теперь и в Иране — ставит эту поддержку под сомнение.

Аналитики сходятся во мнении, что самая серьезная стратегическая угроза для Израиля исходит не от Ирана, а от возможной утраты американской поддержки, и процесс ослабления этой поддержки набирает обороты.

Во-вторых, война с Ираном, похоже, отклонилась от намеченного курса. Вместо быстрой и решительной победы, на которую рассчитывали президент США Дональд Трамп и премьер Нетаньяху, конфликт затянулся и привел к резкой эскалации, включая фактическое перекрытие Ираном Ормузского пролива. Длительная война также представляет непосредственную опасность для израильских военнослужащих и гражданского населения.

Рахман подчеркивает, что единственный путь достижения Израилем безопасности связан с политическими и дипломатическими мерами.

Дэн Перри в статье для израильского издания Forward добавляет, что любой успех Израиля в войне с Ираном поможет удержаться Нетаньяху у власти. А это, на его взгляд, представляет такую серьезную угрозу для способности Израиля к выживанию, что опасения по этому поводу затмевают опасения по поводу любого внешнего врага, включая Иран.

Перри утверждает, что укрепление праворелигиозного блока Нетаньяху бросает вызов либерально-демократическим основам государства настолько, что многие израильтяне полагают, что либо они, либо их дети покинут страну.

Усилия Нетаньяху по установлению авторитарного режима могут привести к разрушительному демографическому кризису и свести на нет перспективу прочного мира с палестинцами, поясняет эксперт.

Нетаньяху, согласно Перри, давно восхищается Уинстоном Черчиллем и часто упоминает его в своих речах. Израильский премьер отмечает бескомпромиссность Черчилля перед лицом внешних угроз и его заслуги в победе союзников в войне против нацистской Германии. Однако Нетаньяху забывает, что вскоре после окончания войны британские избиратели «бесцеремонно вышвырнули Черчилля вон»: они поняли, что послевоенные внутренние проблемы страны требуют совершенно иного.