Сергеенко: белорусские депутаты за два года приняли 140 законов

С 2024 года в стране принимались законы, касающиеся обеспечения национальной безопасности, социально-экономического развития и укрепления имиджа Беларуси на международной арене.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси за два года рассмотрела и приняла 140 законов, сообщил спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании сессии.

Ровно два года назад, 22 апреля 2024 года Палата представителей начала работать в соответствии с обновленной Конституцией.

«Процессы, происходящие в мире и стране, а также усиление роли парламента за счет расширения компетенции потребовали от депутатского корпуса максимально оперативного включения по всем направлениям деятельности», — подчеркнул Сергеенко, говоря о работе Палаты представителей.

По его словам, за минувшие два года работы Палаты представителей в условиях обновленной Конституции была сохранена преемственность, но в практику были внедрены новые формы и методы работы.

Сергеенко также отметил, что законодательная работа велась в тесном взаимодействии с правительством, Советом республики, Администрацией президента, ведомствами, местными органами власти.

Спикер также подчеркнул, что за двухлетний период парламентарии внесли серьезный вклад в законодательное обеспечение национальной безопасности, социально-экономическое развитие, повышение качества жизни людей, а также укрепление имиджа Беларуси на международной арене.