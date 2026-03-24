СМИ сообщили о рассматривании Рубио в качестве преемника Трампа

«Поддержка Джей Ди Вэнса со стороны республиканцев падает, Марко Рубио всё чаще рассматривается как преемник Трампа на выборах 2028 года на фоне войны с Ираном», — говорится в материале.
Согласно опросу Daily Mail, за последний месяц рейтинг Рубио вырос на три пункта до 17%, что укрепило его позиции на втором месте — сразу за Вэнсом, который до сих пор занимает первое. Вице-президент лидирует с 50% голосов среди избирателей-республиканцев на праймериз. Третье место занимает губернатор Флориды Рон Десантис с 9%.
По информации издания, рейтинг Вэнса упал на 3% с начала конфликта Трампа с Ираном, так как многие избиратели чувствуют себя преданными из-за того, что в начале своей политической карьеры Вэнс выступал против войн за смену режимов на Ближнем Востоке.
Трамп 22 января заявил, что в Республиканской партии уже есть «сильная скамья» политиков, которые могли бы выставить свои кандидатуры на выборах 2028 года и продолжить его политическое наследие. Американский лидер также подтвердил, что не планирует баллотироваться на третий срок в 2028 году.