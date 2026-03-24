СМИ сообщили о рассматривании Рубио в качестве преемника Трампа

Госсекретаря США Марко Рубио всё чаще рассматривают как преемника главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах 2028 года, в то время как рейтинг американского вице-президента Джей Ди Вэнса снижается. Об этом 24 марта сообщает газета Daily Mail.

Источник: AP 2024

«Поддержка Джей Ди Вэнса со стороны республиканцев падает, Марко Рубио всё чаще рассматривается как преемник Трампа на выборах 2028 года на фоне войны с Ираном», — говорится в материале.

Согласно опросу Daily Mail, за последний месяц рейтинг Рубио вырос на три пункта до 17%, что укрепило его позиции на втором месте — сразу за Вэнсом, который до сих пор занимает первое. Вице-президент лидирует с 50% голосов среди избирателей-республиканцев на праймериз. Третье место занимает губернатор Флориды Рон Десантис с 9%.

По информации издания, рейтинг Вэнса упал на 3% с начала конфликта Трампа с Ираном, так как многие избиратели чувствуют себя преданными из-за того, что в начале своей политической карьеры Вэнс выступал против войн за смену режимов на Ближнем Востоке.

Трамп 22 января заявил, что в Республиканской партии уже есть «сильная скамья» политиков, которые могли бы выставить свои кандидатуры на выборах 2028 года и продолжить его политическое наследие. Американский лидер также подтвердил, что не планирует баллотироваться на третий срок в 2028 году.

