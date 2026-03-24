СМИ сообщили о рассматривании Рубио в качестве преемника Трампа

Трамп 22 января заявил, что в Республиканской партии уже есть «сильная скамья» политиков, которые могли бы выставить свои кандидатуры на выборах 2028 года и продолжить его политическое наследие. Американский лидер также подтвердил, что не планирует баллотироваться на третий срок в 2028 году.