Над США пролетел бомбардировщик B-52H с прототипами новых ядерных ракет

Стратегический бомбардировщик B-52H, также известный как «стратосферная крепость», ВВС США с двумя прототипами новой ядерной ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) заметили над пустыней Мохаве в Калифорнии. Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).
Снимки B-52H с новыми ракетами, а также истребителя F-22 с малозаметными подкрыльевыми топливными баками опубликовал авиационный фотограф Джарод Хэмилтон в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена). Они были сделаны в районе, где обычно проходят летные испытания с базы ВВС Эдвардс в Калифорнии, отметил TWZ.
По данным издания, США проводят летные испытания крылатой ракеты AGM-181A LRSO несколько лет. О ее конструкции мало что известно, официальный рендер ракеты был впервые опубликован летом 2025 года. Разработка должна прийти на смену устаревшим AGM-86B ALCM.
AGM-181A LRSO будут оснащать термоядерной боевой частью W80−4. Ракеты AGM-86B оснащены W80−1, которая имеет два режима мощности: примерно 5 и 150 кт, написал The War Zone. Он добавил, что США ранее заявляли о планах достичь начальной боевой готовности AGM-181 к 2030 году. Однако с 2024 года сроки отнесли к категории «контролируемой неклассифицированной информации» (CUI). С тех пор они не раскрываются.
TWZ добавил, что начать мелкосерийное производство планировали в 2027 году, а полномасштабное — в 2029-м. Носителями ракеты должны стать B-52H и B-21 Raider.
Малозаметные подкрыльевые топливные баки для F-22 TWZ назвал критически важным дополнением. Благодаря им истребители смогут эффективнее действовать на больших расстояниях. Это позволило бы задействовать самолеты, печально известные ограниченной дальностью, в потенциальном будущем конфликте в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснил портал. TWZ добавил, что пока неясно, когда эта система поступит в эксплуатацию.
Впервые фотографам удалось запечатлеть бомбардировщик B-52H с прототипом AGM-181А Long-Range Standoff в ноябре 2025 года. Defense News тогда назвал ракету одним из самых секретных проектов в программе модернизации американских ядерных вооружений. Опрошенные изданием эксперты тогда связали демонстрацию прототипа с заявлением России о проведении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.