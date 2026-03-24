В Думе Самары появится комитет туризма

В Самарской городской думе появился новый комитет — по туризму. Он станет седьмым комитетом по счету. Об этом написал депутат Дмитрий Асеев в своем телеграм-канале.
«Какой же город-курорт и без комитета по туризму. Основными направлениями работы новой структуры станут реализация приоритетов развития туризма, содействие въездному и внутреннему туризму, а также координация международных и межрегиональных туристических связей» — рассказал Дмитрий Асеев.
Создание комитета доказывает растущую значимость туристической отрасли для Самары. Напомним, Губернатор Самарской области обсудил развитие РГО и туризма в регионе.