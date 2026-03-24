Госдеп: США хотят обсуждать с РФ новые виды ядерного оружия

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он утверждал, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. К таким системам он отнес в том числе крылатую ракету «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон». «Все эти системы не подпадают под действие Нового ДСНВ. Нам нужно провести прямой разговор с россиянами [на эти темы]. И я уверен, что мы его проведем», — сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.
Он также выразил уверенность, что такие темы «всплывут во взаимодействии в рамках постоянной пятерки Совета Безопасности ООН, которое надвигается». Динанно не пояснил, о каких планируемых контактах идет речь.
Новым ДСНВ в США принято называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это соглашение было подписано в 2010 году. Срок действия договора истек 5 февраля. США отказались принять предложение России о сохранении на год в силе его центральных ограничений. Как заявил МИД России, в сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов. Россия намерена действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере, добавили в министерстве.