CNN утверждает об установлении контактов Ирана и США через посредников

По его словам, Иран не добивается прямых переговоров с США, однако готов выслушать предложения, которые будут учитывать национальные интересы республики. Источник утверждает, что Тегеран готов предоставить все необходимые гарантии отказа от ядерного оружия, однако настаивает на праве мирного использования ядерных технологий и требует отмены всех санкций.