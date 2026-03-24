CNN утверждает об установлении контактов Ирана и США через посредников

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Контакты через посредников установлены между США и Ираном, исламская республика готова рассмотреть «устойчивые» предложения об урегулировании конфликта. Об этом сообщил со ссылкой на иранский источник телеканал CNN.

Источник: Reuters

«Между США и Ираном в последние дни были установлены контакты, инициированные Вашингтоном, однако они не достигли уровня полноценных переговоров. Сообщения передавались через различных посредников с целью выяснить, можно ли достичь соглашения об окончании войны», — цитирует телеканал своего собеседника.

По его словам, Иран не добивается прямых переговоров с США, однако готов выслушать предложения, которые будут учитывать национальные интересы республики. Источник утверждает, что Тегеран готов предоставить все необходимые гарантии отказа от ядерного оружия, однако настаивает на праве мирного использования ядерных технологий и требует отмены всех санкций.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше