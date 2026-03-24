CNN утверждает об установлении контактов Ирана и США через посредников

«Между США и Ираном в последние дни были установлены контакты, инициированные Вашингтоном, однако они не достигли уровня полноценных переговоров. Сообщения передавались через различных посредников с целью выяснить, можно ли достичь соглашения об окончании войны», — цитирует телеканал своего собеседника.
По его словам, Иран не добивается прямых переговоров с США, однако готов выслушать предложения, которые будут учитывать национальные интересы республики. Источник утверждает, что Тегеран готов предоставить все необходимые гарантии отказа от ядерного оружия, однако настаивает на праве мирного использования ядерных технологий и требует отмены всех санкций.