The Guardian: Вэнс может возглавить предстоящие переговоры Ирана и США

24 марта премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Исламабад готов предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Иранские источники подтвердили газете, что встреча с представителями США должна состояться на этой неделе. По их словам, Тегеран намерен отказаться от встречи при участии спецпосланника США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.