Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Вэнс может возглавить предстоящие переговоры Ирана и США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком с представителями Ирана на возможной встрече сторон в Пакистане. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

24 марта премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Исламабад готов предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Иранские источники подтвердили газете, что встреча с представителями США должна состояться на этой неделе. По их словам, Тегеран намерен отказаться от встречи при участии спецпосланника США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

The Guardian пишет, что иранская сторона считает Вэнса более приемлемым собеседником на предстоящих переговорах. Встречу со стороны Исламской Республики может возглавить спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, сообщили источники.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. Официального подтверждения предстоящих переговоров и места их проведения не было.

