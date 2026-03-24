Гончаренко: около 60 депутатов Рады отказались выходить работу 25 марта

Парламентарий заявил об угрозе срыва заседания.

Источник: Аргументы и факты

Около 60 депутатов Верховной рады Украины отказались выходить на работу 25 марта из-за угроз в их адрес, заявил нардеп Алексей Гончаренко*.

В своем Telegram-канале он рассказал, что в числе отказавшихся выходить на работу есть члены правящей партии «Слуга народа». Депутат считает, что из-за неявки парламентариев на работу может сорваться заседание.

Гончаренко рассказал, что угрозы в адрес депутатов Рады поступают из офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Так, 25 марта готовится «показательное избиение» нескольких парламентариев и провокации в правительственном квартале, сказал он. По словам нардепа, этими мерами офис Зеленского хочет добиться, чтобы депутаты в страже голосовали за все, что спускается сверху.

Ранее журналисты Le Monde высказали мнение, что угроза главы киевского режима Владимира Зеленского отправкой депутатов Верховной рады на службу в армии усилила и без того непростое положение фракции «Слуга народа».

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.