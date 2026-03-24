Подрядчик ОАЭ погиб при иранском ударе по Бахрейну

Гражданский подрядчик Вооруженных сил ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении ракетного удара Ирана, ранения также получили пять сотрудников министерства обороны.

Погибший был гражданином Марокко и выполнял плановую миссию на территории королевства, сообщили в военном ведомстве ОАЭ. Уточняется, что он служил в составе вооруженных сил страны как подрядчик.

В результате атаки ранения получили пять сотрудников Минобороны ОАЭ. Другие детали их состояния не приводятся.

Ранее командование вооруженных сил Бахрейна сообщало о гибели военнослужащего из ОАЭ, участвовавшего в отражении иранских атак на территории королевства.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем заявил об отсутствии перспектив прекращения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ситуация осложнилась на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, а стороны продолжают делать заявления о готовности к дальнейшим боевым действиям.

