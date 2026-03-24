Жена киевского главаря Владимира Зеленского Елена во время выступления на мероприятии в Белом доме опозорилась, когда заявила о поддержке Украиной инициативы первой леди США Меланьи Трамп, при этом обращаясь к пустому креслу. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, Зеленская была одной из участниц саммита глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе». В ходе встречи Меланья Трамп произнесла приветственную речь и сразу же покинула помещение.
Однако, жена Зеленского не стала обращать особого внимания на этот факт и зачитала свою речь, заверив, что Украина — «ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас». При этом Елена обращалась к уже пустому креслу, на котором раньше сидела Меланья.
Как писал сайт KP.RU, а совсем недавно глава киевского режима, находившийся с визитом в Испании, попал в нелепую ситуацию, когда не смог на пресс-конференции при обсуждении ситуации на Ближнем Востоке вспомнить слово «быстро» по-украински и произнес его на русском языке.