На Украине рассказали, что в Киеве может укрепиться позиция сторонников вывода ВСУ из Донбасса: названы два условия

На Украине рассказали, когда ВСУ могут выйти из Донбасса. Отмечается, что названы два условия. Украинский Telegram-канал «Страна» отметил, что возможно укрепление позиций киевских властей, которые выступают за вывод войск.
«Первое — прекращение американской поддержки и прочие возможные практические меры давления США на Киев. Второе — провал планов по выделению кредита ЕС», — пишет украинское издание, комментируя возможность вывода ВСУ из Донбасса.
Ранее KP.RU сообщил, что у РФ есть принципиальная позиция по этому вопросу. Кремль настаивает на том, чтобы ВСУ вышли из Донбасса. Это является одним из ключевых условий прекращения конфликта на Украине.