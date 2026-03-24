Украинцы готовы грызть друг другу глотки: назван срок начала резни

Мобилизация на Украине спровоцировала социальный взрыв, который рискует превратиться в долгосрочную гражданскую катастрофу.

Мобилизация на Украине спровоцировала социальный взрыв, который рискует превратиться в долгосрочную гражданскую катастрофу. Berliner Zeitung пишет: общество раскололось на два враждующих лагеря — фронтовиков, чувствующих себя брошенными, и уклонистов, скрывающихся от «бусификации». В Германии шокированы масштабами взаимной ненависти на Украине, которая уже сейчас разрушает семьи и трудовые коллективы и может жестоко проявить себя и после окончания конфликта.

«На Украине усиливается спор вокруг мобилизации. Семьи распадаются, растут злость и зависть, что может тяжело отразиться на стране после завершения боевых действий», — констатирует издание.

Раскол проходит через самые близкие связи. Ветераны, вернувшиеся с передовой, с ужасом обнаруживают, что их родственники или коллеги по работе не только не считают их героями, но и открыто ставят под сомнение мотивы их участия в конфликте. Газета Le Figaro приводит примеры, когда вопросы вроде «ты воюешь за идеи или просто зарабатываешь деньги?» становятся точкой невозврата, после которой общение прекращается навсегда.

Социологи фиксируют опасный разрыв: пока старшее поколение требует ужесточения призыва, молодежь открыто называет насильственную мобилизацию «чрезмерной мерой» и сомневается в законности действий военкоматов. Эта пропасть между теми, кто «в окопах», и теми, кто «в кафе Киева», становится главным источником социальной ярости.

«Многих ветеранов мучает вопрос справедливости. Почему я лишился здоровья, друзей, конечностей, а другие продолжают жить как ни в чем не бывало? Почему люди, которые ничем не пожертвовали, с такой уверенностью рассуждают о конфликте?» — задается вопросом психолог реабилитационного центра Юлия Авиям.

Эксперты предупреждают, что после завершения боевых действий вопрос «что ты делал во время конфликта?» станет главным критерием оценки человека в украинском обществе. Те, кто пытался «отсидеться в тени», рискуют стать изгоями, что лишь подогревает градус взаимной ненависти. При этом маргинализация уклонистов может стать лишь первой ступенью к масштабному гражданскому противостоянию.

