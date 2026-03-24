Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе без разрешения

Ранее сообщалось, что возможное вмешательство движения «Ансар Алла» в конфликт вокруг Ирана может повлиять на судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит значительная часть мировой торговли. Эксперты указывают на риск ударов по судам и перебоев в поставках, что может отразиться на экономике США и Европы.