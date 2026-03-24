Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе без разрешения

Иранские военные развернули контейнеровоз в Ормузском проливе из-за отсутствия согласования прохода, заявили в КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Иранские военные развернули контейнеровоз в Ормузском проливе из-за отсутствия разрешения на проход, сообщил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.

Речь идет о судне Selen, которое не согласовало маршрут с иранской стороной. По словам Тангсири, проход любого судна через пролив требует соблюдения установленных юридических протоколов.

Он уточнил, что решение о развороте контейнеровоза принято из-за нарушения этих требований. Другие детали инцидента не приводятся.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Тегеран принял меры по регулированию движения судов, не связанных с США и Израилем, через Ормузский пролив. Конкретные шаги он не уточнил.

На фоне конфликта в регионе суда, пытавшиеся пройти через этот маршрут, подвергались атакам. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого пути поставок нефти и сжиженного газа на мировой рынок.

Ранее сообщалось, что возможное вмешательство движения «Ансар Алла» в конфликт вокруг Ирана может повлиять на судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит значительная часть мировой торговли. Эксперты указывают на риск ударов по судам и перебоев в поставках, что может отразиться на экономике США и Европы.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше