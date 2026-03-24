Политолог Васильев предупредил о риске эскалации на Ближнем Востоке

Эксперт подчеркнул, что подобная стратегия неоднократно приводила к длительным военным кампаниям, сопровождавшимся значительными затратами ресурсов и человеческими потерями. По его оценке, аналогичный сценарий может повториться и в нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
Васильев обратил внимание, что текущий конфликт между Израилем и Ираном приобретает не только политическое, но и религиозное измерение, что дополнительно усложняет его урегулирование.
Отдельную обеспокоенность вызывает возможное наличие ядерного потенциала. По мнению эксперта, даже ограниченное количество таких зарядов может быть использовано как крайняя мера, что резко повышает уровень угрозы и делает развитие событий менее предсказуемым.
По его мнению, подобная ситуация ставит Вашингтон в сложное положение и подталкивает к необходимости переговоров, поскольку дальнейшая эскалация может привести к энергетическому кризису и усилению нестабильности в регионе.
Ранее сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута Егия Ташиян рассказал, какой удар может нанести Иран по США и Европе.