Политолог Васильев предупредил о риске эскалации на Ближнем Востоке

Аналитики отмечают, что возможное обострение ситуации на Ближнем Востоке осложняется религиозным фактором и угрозой применения ограниченного ядерного потенциала.

Источник: Аргументы и факты

Попытки силового вмешательства с целью смены власти в других странах редко приводят к быстрым результатам и зачастую оборачиваются затяжными конфликтами, о чём в беседе с Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Эксперт подчеркнул, что подобная стратегия неоднократно приводила к длительным военным кампаниям, сопровождавшимся значительными затратами ресурсов и человеческими потерями. По его оценке, аналогичный сценарий может повториться и в нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

Васильев обратил внимание, что текущий конфликт между Израилем и Ираном приобретает не только политическое, но и религиозное измерение, что дополнительно усложняет его урегулирование.

Отдельную обеспокоенность вызывает возможное наличие ядерного потенциала. По мнению эксперта, даже ограниченное количество таких зарядов может быть использовано как крайняя мера, что резко повышает уровень угрозы и делает развитие событий менее предсказуемым.

Свою оценку ситуации также дал бывший сотрудник МОССАД Рами Игра. В беседе с RT он заявил, что Иран создаёт серьёзные вызовы для США, сохраняя возможность наносить удары по странам Персидского залива и тем самым влиять на мировой рынок энергоресурсов.

По его мнению, подобная ситуация ставит Вашингтон в сложное положение и подталкивает к необходимости переговоров, поскольку дальнейшая эскалация может привести к энергетическому кризису и усилению нестабильности в регионе.

Ранее сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута Егия Ташиян рассказал, какой удар может нанести Иран по США и Европе.

