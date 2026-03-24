NYT: наследный принц Саудовской Аравии хочет от Трампа продолжения кампании

Американское издание New York Times утверждает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подталкивает президента США Дональда Трампа к продолжению вооруженного конфликта с Ираном, убеждая того, что вооруженная кампания представляет собой «историческую возможность» для переустройства Ближнего Востока.