Заблудившийся украинский беспилотник упал в соседней с Беларусью Литве. Подробности сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, передает ТАСС.
Глава Минобороны отметил, что по предварительным данным спецслужб, на литовской территории разбился украинский беспилотник.
Инцидент случился в ночь на 23 марта 2026 года. Местные жители сообщили про звук летящего объекта, который упал, а затем взорвался. На радары военных объект не попал. Предполагается, что подобное было связано с низкой высотой полета — до 300 метров.
Позднее премьер-министр Литвы Инга Ругинене уточнила, что БПЛА, который был зафиксирован в воздушном пространстве страны, был украинским. Она добавили, что речь идет про заблудившийся беспилотник.
