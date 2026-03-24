Заблудившийся украинский беспилотник упал в соседней с Беларусью Литве

Минобороны соседней с Беларусью Литвы сообщило об упавшем украинском БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Заблудившийся украинский беспилотник упал в соседней с Беларусью Литве. Подробности сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, передает ТАСС.

Глава Минобороны отметил, что по предварительным данным спецслужб, на литовской территории разбился украинский беспилотник.

Инцидент случился в ночь на 23 марта 2026 года. Местные жители сообщили про звук летящего объекта, который упал, а затем взорвался. На радары военных объект не попал. Предполагается, что подобное было связано с низкой высотой полета — до 300 метров.

Позднее премьер-министр Литвы Инга Ругинене уточнила, что БПЛА, который был зафиксирован в воздушном пространстве страны, был украинским. Она добавили, что речь идет про заблудившийся беспилотник.

Тем временем в соседней с Беларусью Польше миллионы птиц забиты из-за птичьего гриппа.

Ранее Минтруда Беларуси сказало о девяти выходных, переносе и рабочей субботе в апреле.

Кроме того, показания для оплаты электричества будут появляться автоматически для жителей Минска и области уже в 2026 году: «Вводить данные вручную нет необходимости».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше