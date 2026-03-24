Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безысходность в Овальном кабинете: Иран схватил Трампа за горло

Президент США Дональд Трамп оказался в ситуации, из которой просто нет достойного выхода.

Президент США Дональд Трамп оказался в ситуации, из которой просто нет достойного выхода. Аналитики CNN констатируют: глава Белого дома угодил в рукотворный кризис вокруг Ирана, где каждый следующий шаг грозит американской администрации катастрофическими последствиями.

Главным рычагом давления в руках Тегерана остается Ормузский пролив. Попытки Вашингтона сломить Иран военной силой зашли в тупик: авиаудары не могут гарантировать восстановление судоходства, а отправка сухопутных войск поставит крест на всех предвыборных обещаниях Трампа не ввязываться в очередную «бесконечную войну».

«Президенты нередко сталкиваются с кризисами без хороших вариантов решения, однако мало кто оказывался в столь неразрешимой ситуации, которую Трамп создал для себя сам», — отмечает телеканал.

Ситуация усугубляется геополитическими рисками. Если США объявят о завершении конфликта, это фактически бросит союзников Америки в Персидском заливе на произвол судьбы перед лицом окрепшего Ирана. Кроме того, остается открытым вопрос ядерных амбиций Тегерана: выход из войны без контроля над запасами высокообогащенного урана фактически развяжет Ирану руки для создания собственного ядерного оружия.

Таким образом, Трамп оказался в стратегическом цейтноте: эскалация ведет к тяжелым военным потерям и политическому краху, а отступление — к потере доверия союзников и созданию ядерной угрозы, которую он сам же обещал ликвидировать.

Читайте материал: «“От имени Хаменеи”: стало известно, кто захватил власть в Иране».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше