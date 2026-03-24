Безысходность в Овальном кабинете: Иран схватил Трампа за горло

Главным рычагом давления в руках Тегерана остается Ормузский пролив. Попытки Вашингтона сломить Иран военной силой зашли в тупик: авиаудары не могут гарантировать восстановление судоходства, а отправка сухопутных войск поставит крест на всех предвыборных обещаниях Трампа не ввязываться в очередную «бесконечную войну».
«Президенты нередко сталкиваются с кризисами без хороших вариантов решения, однако мало кто оказывался в столь неразрешимой ситуации, которую Трамп создал для себя сам», — отмечает телеканал.
Ситуация усугубляется геополитическими рисками. Если США объявят о завершении конфликта, это фактически бросит союзников Америки в Персидском заливе на произвол судьбы перед лицом окрепшего Ирана. Кроме того, остается открытым вопрос ядерных амбиций Тегерана: выход из войны без контроля над запасами высокообогащенного урана фактически развяжет Ирану руки для создания собственного ядерного оружия.
Таким образом, Трамп оказался в стратегическом цейтноте: эскалация ведет к тяжелым военным потерям и политическому краху, а отступление — к потере доверия союзников и созданию ядерной угрозы, которую он сам же обещал ликвидировать.
