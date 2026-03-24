NYT: Кронпринц Саудовской Аравии уговаривает Трампа не прекращать войну с Ираном

The New York Times, ссылаясь на свой источник, пишет, что саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман подталкивает президента США Дональда Трампа к продолжению военных действий против Ирана. Судя по всему, в Эр-Рияде уверены, что эта военная операция может кардинально перекроить расстановку сил в регионе.

Источник: Life.ru

«По словам лиц, которые узнали от чиновников США о таких разговорах, принц уверяет Трампа в необходимости продолжать войну с Ираном, аргументируя это тем, что кампания США и Израиля даёт историческую возможность для перестройки Ближнего Востока», — говорится в публикации.

Согласно источникам газеты, на прошлой неделе наследный принц активно убеждал Дональда Трампа в необходимости продолжения военных действий против Ирана с целью свержения его нынешнего правительства. Он мотивировал это тем, что иранский режим представляет собой постоянную угрозу для региона Персидского залива, которую можно устранить только таким радикальным способом. Трамп, однако, выражал беспокойство по поводу возможного роста цен на нефть и экономических последствий, но наследный принц настаивал на их временном характере.

Напомним, ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Эту информацию спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В Кремле отметили, что Иран оставался открыт к переговорам с США до самого удара.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше