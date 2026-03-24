WSJ: Пентагон готовит переброску 3 тыс. десантников для операций против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Пентагон планирует развернуть около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке для поддержки операций против Ирана, письменный приказ ожидается в ближайшие часы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.