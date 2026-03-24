Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США назвал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник».

Источник: © РИА Новости

«Российские… системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам… подводная система “Посейдон”, “Буревестник”, их крылатая ракета с ядерной силовой установкой», — сказал Динанно в ходе слушаний в комитете сената США по международным отношениям.

Динанно не пояснил, что он подразумевает под «запредельностью» «Буревестника» и «Посейдона». Официального термина «запредельность» применительно к оценкам систем вооружений не существует.

Он также выразил обеспокоенность в связи с наличием у России такого вооружения.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября 2025 года заявил об успешном завершении испытаний «Буревестника» и «Посейдона». «Буревестник» и «Посейдон» еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, они обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед, подчеркнул глава государства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше