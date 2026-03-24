Госдеп США назвал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

Президент РФ Владимир Путин в конце октября 2025 года заявил об успешном завершении испытаний «Буревестника» и «Посейдона». «Буревестник» и «Посейдон» еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, они обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед, подчеркнул глава государства.