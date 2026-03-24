Иран утверждает, что атаковал позиции войск США близ иракского аэропорта

Иран атаковал ракетами позиции американских войск и «сепаратистских группировок», расположенных близ аэропорта Эрбиля в Ираке. следует из пресс-релиза иранской армии.
Для ударов, как уточняется, использовались ракеты класса «земля — земля».
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Телекомпания CNN 24 марта заявила, что между США и Ираном были установлены контакты через посредников.
