Иран утверждает, что атаковал позиции войск США близ иракского аэропорта

Иран атаковал ракетами позиции американских войск и «сепаратистских группировок», расположенных близ аэропорта Эрбиля в Ираке.

Иран атаковал ракетами позиции американских войск и «сепаратистских группировок», расположенных близ аэропорта Эрбиля в Ираке. следует из пресс-релиза иранской армии.

Для ударов, как уточняется, использовались ракеты класса «земля — земля».

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Телекомпания CNN 24 марта заявила, что между США и Ираном были установлены контакты через посредников.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше