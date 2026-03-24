Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон готовит 3000 десантников для Ближнего Востока — приказ на подходе

Пентагон готовится перебросить 3000 десантников 82-й дивизии на Ближний Восток для операций против Ирана. Приказ ожидается в ближайшие часы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, официальные лица подчёркивают, что прямое вторжение наземных войск в Иран ещё не утверждено. Однако, перемещение 82-й дивизии создаёт для президента США Дональда Трампа ряд потенциальных стратегических путей развития событий.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону станут законными целями в случае ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана. Так он прокомментировал ультиматум Трампа о разблокировании Ормузского пролива.

