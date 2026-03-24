Пентагон готовит 3000 десантников для Ближнего Востока — приказ на подходе

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону станут законными целями в случае ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана. Так он прокомментировал ультиматум Трампа о разблокировании Ормузского пролива.