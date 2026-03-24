Совет министров Беларуси ждут изменения по новому законопроекту. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.
В Палату представителей белорусское правительство внесло проект закона «“Об изменении Закона Республики Беларусь “О Совете Министров Республики Беларусь”. Документ был разработан для комплексного совершенствования управленческих механизмов в системе органов исполнительной власти.
Законопроект предусматривает уточнение полномочий Совмина в нескольких областях: охраны труда и социальной защиты, труда, а также обеспечении демографической безопасности. Также документ предполагает расширение полномочий заместителей премьер-министра и других членов правительства.
Кроме того, проектом закона предусматривается закрепление статуса Совета министров как вышестоящего государственного органа при руководстве подчиненными ему республиканскими органами государственного управления и иными организациями. Документ предполагает и совершенствование правовых механизмов взаимодействия белорусского правительства с другими госорганами.
Головной комиссией по данному законопроекту была определена постоянная комиссия Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.
