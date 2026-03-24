Около 60 депутатов Рады не придут на заседание в среду из-за угроз избиения

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в правительственном квартале Киева усиливают меры безопасности в связи с провокациями в отношении членов правящей фракции «Слуга народа». По его словам, офис Зеленского готовит «показательное избиение» депутатов, из-за чего 60 из них уже отказались приходить на заседание 25 марта. Все это происходит на фоне продолжающегося на Украине парламентского кризиса — Верховная рада с января не может принять ряд законопроектов, от которых зависит помощь Киеву от ЕС и МВФ.