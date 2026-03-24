В Израиле 30-летняя женщина погибла в результате обстрела со стороны «Хезболлы»

Служба скорой помощи Израиля сообщила, что 30-летняя женщина погибла на севере страны в результате ракетного обстрела со стороны движения «Хезболла».

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.

9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.

Читайте материал «Ливан объявил посла Ирана персоной нон грата».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.