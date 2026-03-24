Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Литвы не стали лишать россиян права голоса на выборах

Литовский парламент отклонил инициативу оппозиции, которая предполагала лишить россиян права голоса на выборах в местные органы власти. Консервативные силы также предлагали запретить гражданам России и Белоруссии постоянно проживать в стране, а также участвовать в муниципальных выборах в качестве кандидатов.

Источник: Life.ru

Как сообщает LRT, представитель аграрной партии Валюс Ажуолас удивился такой позиции. Он отметил, что ранее те же политические силы приглашали в Литву высококвалифицированных специалистов из Белоруссии, а теперь предлагают ущемить их права.

Ранее министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что россияне, принимавшие участие в специальной военной операции, не смогут въезжать в страну. Он также отметил, что решение является национальной инициативой, аналогичной действиям Эстонии. Составители перечня должны будут проверить факт участия каждого человека в СВО, чтобы избежать правовых споров. Ожидается, что в итоговый список могут попасть сотни тысяч человек.

