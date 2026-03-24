Власти Литвы не стали лишать россиян права голоса на выборах

Ранее министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что россияне, принимавшие участие в специальной военной операции, не смогут въезжать в страну. Он также отметил, что решение является национальной инициативой, аналогичной действиям Эстонии. Составители перечня должны будут проверить факт участия каждого человека в СВО, чтобы избежать правовых споров. Ожидается, что в итоговый список могут попасть сотни тысяч человек.