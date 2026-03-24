Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области ситуацию в регионе

Интерес к переезду в Россию заметно вырос. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Мы видим опять существенный рост интереса к переезду в Россию, в Калининградскую область в том числе. Но и здесь же мы видим рост числа репатриантов, которые добровольно возвращаются, в том числе от наших соседей: это Германия, Литва», — сказал он. При этом Беспрозванных отметил, что в 2023 году количество людей, которые переселялись в Калининградскую область, существенно упало. «Мы видим, что в 2023 году — 875 человек, в 2024 году — уже 1292 человека, а в 2025-м — 1768», — привел он цифры.
Губернатор также рассказал, что Калининградская область достигла самообеспеченности по зерну, картофелю, мясу и другой продукции. Это особенно важно с учетом того, что регион испытывает ограничения в логистике из-за санкций. «Ключевая задача, которую мы решаем — это продовольственная безопасность», — подчеркнул Беспрозванных. Сейчас область находится по сельскому хозяйству в числе регионов-лидеров. «Поэтому будем удерживать, конечно, эти позиции. Но и плюс разработали специальную программу на ближайшую пятилетку. Общая сумма там 170 миллиардов рублей, и порядка 20 крупных инвестиционных проектов планируем реализовать», — сообщил губернатор.
На встрече также обсуждались вопросы авиаперевозок. Глава региона отметил, что бюджет по субсидии на авиаперевозки сейчас формируется на один год, и предложил формировать его на три года, чтобы избежать сбоев в сфере транспортной безопасности. «Абсолютно согласен. Это надо сделать обязательно», — отреагировал президент. Напомним, что в 2025 году объем финансирования субсидированных билетов на Калининградском направлении составил более 1,4 миллиарда рублей по 21 субсидируемому маршруту.
Путин отдельно указал на кадровый вопрос в сфере здравоохранения. «Нужно обратить особое внимание на укомплектованность бригад скорой помощи», — сказал президент. Беспрозванных сообщил, что за 2025 год была повышена зарплата сотрудникам скорой помощи и укомплектованы бригады на 46 человек. «Но, кроме того, есть еще один важный момент все-таки помимо укомплектования — это сами “скорые помощи”, то есть обновление подвижного состава. За два года хочу, чтобы мы полностью обновили весь подвижной состав. Обязательно уделяем этому внимание», — добавил глава региона.
Говоря об образовании, Беспрозванных рассказал, что в Калининградской области планируют открыть крупнейшую среднюю школу к сентябрю 2027 года. «Большое спасибо вам за решение по выделению средств на начало [строительства], наверное, самой крупной школы в регионе — на 1725 мест, 4 млрд рублей», — отметил он. Губернатор добавил, что в 2025 году в области ввели в эксплуатацию четыре школы на 2,6 тыс. мест.
Кроме того, в рамках 80-летия образования региона начали формировать программу развития инфраструктуры «Калининград — 80−85». Она рассчитана на пять лет. «Перечень объектов, которые нужно реконструировать: это культура и спорт, это парки, места отдыха и так далее. Мы хотим просто привести в порядок все, что очень важно и нужно жителям», — сказал губернатор.