Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области ситуацию в регионе

«Мы видим опять существенный рост интереса к переезду в Россию, в Калининградскую область в том числе. Но и здесь же мы видим рост числа репатриантов, которые добровольно возвращаются, в том числе от наших соседей: это Германия, Литва», — сказал он. При этом Беспрозванных отметил, что в 2023 году количество людей, которые переселялись в Калининградскую область, существенно упало. «Мы видим, что в 2023 году — 875 человек, в 2024 году — уже 1292 человека, а в 2025-м — 1768», — привел он цифры.