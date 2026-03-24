В ЕС признали падение эффективности Patriot на Украине

Системы Patriot, которые Украина использует для защиты от баллистических ракет, теряют эффективность. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Politico.
По его словам, в начале 2025 года Patriot сбивали около 40% целей. Однако Россия модернизировала свои ракеты — теперь они могут менять траекторию, и эффективность американских комплексов снизилась. Теперь на одну российскую ракету тратят две-три Patriot PAC-III.
Кубилюс подсчитал, что Украине нужно около двух тысяч таких ракет в год. При этом США производят всего 750.
«Математика говорит очень ясно», — резюмировал он.
