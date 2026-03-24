Эксперт Сухов рассказал, чем обернется для Саудовской Аравии война с Ираном

Востоковед Николай Сухов заявил, что Саудовская Аравия лишится пресной воды в случае вступления в конфликт США и Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Саудовская Аравия может лишиться доступа к пресной воде, если присоединится к войне с Ираном на стороне США. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.

Он отметил, что в случае реализации такого сценария иранцы нанесут удары по опреснительным установкам в королевстве. Тегеран имеет все возможности повредить эти цели, и для Эр-Рияда такая цена за участие в американских делах станет запредельной.

Сухов также отметил, что Саудовская Аравия может и вовсе не рассматривать возможность вступления в конфликт, а инсайды об этом, появляющиеся в западных СМИ, вероятно, являются элементом информационной войны.

В случае вступления Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликт на стороне США Иран ударит по Ормузскому проливу, что приведет к мировому энергетическому кризису. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал политолог Георгий Федоров. Он напомнил, что, по данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд уже дал согласие на доступ американских военных к авиабазе имени короля Фахда, однако боеспособность армий Саудовской Аравии и ОАЭ невысока, поэтому их участие, скорее всего, будет косвенным.

Политолог добавил, что разрастание конфликта ударит в первую очередь по Украине, так как Европа лишится возможности в прежнем объеме поддерживать Киев.

Ранее политолог Владимир Васильев предупредил о риске эскалации на Ближнем Востоке.

