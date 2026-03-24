Эксперт Сухов рассказал, чем обернется для Саудовской Аравии война с Ираном

В случае вступления Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликт на стороне США Иран ударит по Ормузскому проливу, что приведет к мировому энергетическому кризису. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал политолог Георгий Федоров. Он напомнил, что, по данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд уже дал согласие на доступ американских военных к авиабазе имени короля Фахда, однако боеспособность армий Саудовской Аравии и ОАЭ невысока, поэтому их участие, скорее всего, будет косвенным.