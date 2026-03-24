США собрались обсудить с Россией «экзотические» ядерные системы

США заявили о готовности обсудить с Россией новые виды ядерных вооружений. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас Динанно на слушаниях в Сенате.

По его словам, обеспокоенность вызывают так называемые «экзотические системы», включая «Буревестник» и «Посейдон». Эти разработки, как отметил он, не подпадают под действующие договорённости по стратегическим вооружениям.

«Все эти системы не подпадают под действие Нового ДСНВ. Нам нужно провести прямой разговор с россиянами», — заявил Динанно, выразив уверенность, что такие контакты состоятся.

Он также допустил, что тема может быть поднята в рамках взаимодействия стран «ядерной пятёрки» Совбеза ООН, однако конкретные сроки возможных переговоров не уточнил.

Ранее в Госдуме допустили превентивный удар России в случае ядерной атаки НАТО. Там также отметили, что планы альянса больше напоминают приготовления к смерти Европы, а странам-членам следовало бы обратить внимание на территорию России и её вооружения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше