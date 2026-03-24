США собрались обсудить с Россией «экзотические» ядерные системы

По его словам, обеспокоенность вызывают так называемые «экзотические системы», включая «Буревестник» и «Посейдон». Эти разработки, как отметил он, не подпадают под действующие договорённости по стратегическим вооружениям.
«Все эти системы не подпадают под действие Нового ДСНВ. Нам нужно провести прямой разговор с россиянами», — заявил Динанно, выразив уверенность, что такие контакты состоятся.
Он также допустил, что тема может быть поднята в рамках взаимодействия стран «ядерной пятёрки» Совбеза ООН, однако конкретные сроки возможных переговоров не уточнил.
