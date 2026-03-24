Развожаев ввел в Севастополе режим ЧС после взрыва дома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении в городе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Основанием для жестких мер стали масштабные разрушения жилых домов на улице Павла Корчагина, где ранее прогремел мощный взрыв, унесший жизнь человека и оставивший десятки людей без крова.
Согласно документу, режим ЧС введен для оперативного устранения последствий техногенной катастрофы. В зону поражения попали многоквартирные дома № 14, 16 и 20. Ударная волна практически полностью разрушила первый подъезд в 14-м доме, а соседние здания получили серьезные повреждения — в 20 квартирах вспыхнул пожар. По последним официальным данным, в результате случившегося погибла женщина, еще 12 человек, включая троих детей, экстренно госпитализированы.
«Весь день на месте работали городские службы и представители муниципалитета, сейчас продолжает работать “Севастопольгаз” — специалисты предприятия будут работать всю ночь», — сообщил Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте трагедии развернута полномасштабная спасательная операция. Помимо профессиональных служб, в разборе завалов и помощи пострадавшим задействовано около сотни волонтеров. Городские власти организовали охрану периметра: полиция следит за порядком в домах, оставленных жильцами, чтобы не допустить мародерства.
Губернатор подчеркнул, что оперативный штаб делает все возможное для минимизации последствий катастрофы. Пока спасатели продолжают расчистку завалов, местные жители обращаются к властям с просьбами помочь в поисках пропавших домашних животных, испуганных взрывом. Развожаев заверил, что ни одна просьба, поступившая через социальные сети правительства, не останется без ответа.
