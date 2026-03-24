Fox News: офицерам США приказали отправиться на Ближний Восток

Офицерам 82-й воздушно-десантной дивизии США приказали отправиться на Ближний Восток, сообщает телеканал Fox News.
Речь идет о командном звене дивизии во главе с генерал-майором Брэндоном Тегтмайером. По данным журналистки Дженнифер Гриффин, соответствующее распоряжение получили офицеры штаба подразделения.
Одновременно, по информации Wall Street Journal со ссылкой на источники, Пентагон рассматривает возможность переброски в регион бригадной боевой группы численностью около трех тысяч военнослужащих. Решение может быть принято в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что эксперты допускают затяжной характер конфликта на Ближнем Востоке и дальнейшее усиление напряженности. По их оценке, ситуация осложняется политическими и религиозными факторами, а также рисками эскалации, включая угрозу для энергетического рынка.