Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: офицерам США приказали отправиться на Ближний Восток

Fox News сообщает, что командованию 82-й дивизии США приказали выдвинуться на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Офицерам 82-й воздушно-десантной дивизии США приказали отправиться на Ближний Восток, сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о командном звене дивизии во главе с генерал-майором Брэндоном Тегтмайером. По данным журналистки Дженнифер Гриффин, соответствующее распоряжение получили офицеры штаба подразделения.

Одновременно, по информации Wall Street Journal со ссылкой на источники, Пентагон рассматривает возможность переброски в регион бригадной боевой группы численностью около трех тысяч военнослужащих. Решение может быть принято в ближайшее время.

На фоне эскалации США и Израиль с конца февраля наносят удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ атакует израильские цели и военные объекты США в регионе.

Ранее сообщалось, что эксперты допускают затяжной характер конфликта на Ближнем Востоке и дальнейшее усиление напряженности. По их оценке, ситуация осложняется политическими и религиозными факторами, а также рисками эскалации, включая угрозу для энергетического рынка.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше