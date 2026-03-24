Дипломат подчеркнул, что киевский режим сознательно стремится к максимальному увеличению числа жертв среди гражданского населения. В качестве примера он привел ситуацию в Белгороде, где, по его словам, украинские дроны вели ежедневную охоту как на частные автомобили, так и на общественный транспорт.
Как отметил Мирошник, в результате таких атак страдают целые семьи. Он добавил, что большинство используемых противником беспилотников оснащены металлической шрапнелью или осколками, что делается для нанесения максимального урона и увеличения количества пострадавших.
Ранее ФСБ России предотвратила попытку украинских спецслужб приобрести беспилотники особого типа на одном из московских предприятий. По данным ФСБ, покупка велась именно с целью последующего оснащения взрывчаткой. В таком виде машины превратились бы в мощное террористическое оружие.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.