Порядка 3,5 тысячи человек, включая около 200 детей, пострадали или погибли в России в результате ударов украинских беспилотников на протяжении 2025 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на пленарном заседании 61-й сессии Совета ООН по правам человека.