Трамп нажал на паузу: США не решаются бросить войска в Иран

Белый дом до сих пор не отдал окончательный приказ об отправке американских наземных сил в Иран, несмотря на нарастающее напряжение и слухи о готовящемся вторжении. Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, военное руководство США продолжает балансировать на грани, официально опровергая запуск полномасштабной наземной операции.
«Решение об отправке войск в Иран не принималось», — подчеркивают в американском ведомстве, пытаясь сгладить остроту ситуации.
Однако реальность выглядит куда более тревожно. Параллельно с дипломатическими заявлениями поступают сведения о подготовке элитных подразделений. По данным журналистки Fox News Дженнифер Гриффин, генерал-майор Брэндон Тегтмайер и командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии уже получили приказ о немедленном развертывании в регионе.
Более того, источники Wall Street Journal утверждают, что Пентагон всерьез прорабатывает план переброски на Ближний Восток целой бригадной боевой группы — это почти три тысячи элитных штыков, готовых к началу действий в любой момент.
При этом сам Трамп продолжает делать заявления о том, что США контактируют с представителями Ирана, которые высказывают желание заключить мирную сделку.
«“Мы на самом деле говорим с правильными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку”, — сказал Трамп в Белом доме.