Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФТС

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин удовлетворил прошение об отставке Сергея Шкляева с поста заместителя главы Федеральной таможенной службы. Данное распоряжение размещено на портале правовой информации.
«Освободить Шкляева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе», — говорится в документе.
Согласно информации на сайте таможенной службы, карьера Шкляева в её органах началась в 1996 году, а на должность заместителя руководителя он был назначен в мае 2024 года.
Одновременно с этим на сайте Евразийской экономической комиссии появилось сообщение о том, что Высший Евразийский экономический совет назначил Сергея Шкляева на пост министра по таможенному сотрудничеству в рамках ЕЭК.