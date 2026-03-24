Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФТС

. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергея Шкляева по его просьбе.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин удовлетворил прошение об отставке Сергея Шкляева с поста заместителя главы Федеральной таможенной службы. Данное распоряжение размещено на портале правовой информации.

«Освободить Шкляева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе», — говорится в документе.

Согласно информации на сайте таможенной службы, карьера Шкляева в её органах началась в 1996 году, а на должность заместителя руководителя он был назначен в мае 2024 года.

Одновременно с этим на сайте Евразийской экономической комиссии появилось сообщение о том, что Высший Евразийский экономический совет назначил Сергея Шкляева на пост министра по таможенному сотрудничеству в рамках ЕЭК.