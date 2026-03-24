Трамп раскрыл имена американских переговорщиков с Ираном

По словам Трампа, американская сторона сейчас находится в диалоге с представителями Тегерана. Он уточнил, что переговорный процесс ведут названные им высокопоставленные лица, а также другие участники. Президент подчеркнул, что, по его данным, иранская сторона проявляет заинтересованность в достижении соглашения.
«Мы на самом деле говорим с правильными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку», — заявил глава Белого дома.
Американский лидер впервые обозначил, кто именно со стороны Вашингтона задействован в переговорном процессе. Детали о том, с кем именно из иранских представителей ведутся контакты, а также о содержании обсуждаемых вопросов, по-прежнему не раскрываются.
Ранее Трамп не стал вдаваться в детали относительно того, с кем именно американская сторона ведёт диалог в Иране, лишь упомянув, что это «главный человек». Позже подтвердилось, что переговоры не ведутся с верховным лидером Моджтабой Хаменеи. При этом Трамп заявил, что в Иране «по сути происходит смена власти».
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.