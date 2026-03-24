Трамп: Иран отказался от стремления получить ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана согласилось не добиваться получения ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана согласилось не добиваться получения ядерного оружия.

Трамп сказал, что соответствующую информацию США получили в ходе переговоров с Ираном.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Телекомпания CNN 24 марта заявила, что между США и Ираном были установлены контакты через посредников.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше