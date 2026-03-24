Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг Трампа пробил дно: американцы в ярости от войны

Рейтинг Дональда Трампа пробил историческое дно с момента его возвращения в Белый дом. Американцы стремительно отворачиваются от президента, которого обвиняют в заоблачных ценах на топливо и развязывании ненужной войны на Ближнем Востоке. Свежие данные опроса Reuters и Ipsos показывают: положение главы США стало критическим.

Всего за неделю уровень одобрения Трампа рухнул с 40% до 36%. Еще плачевнее ситуация с оценкой его экономических талантов: лишь каждый четвертый американец (25%) считает, что президент хоть как-то справляется с кризисом стоимости жизни.

Главным раздражителем стали боевые действия против Ирана, приведшие к мгновенному скачку цен на бензин. Народ не хочет платить за геополитические амбиции Белого дома: 61% опрошенных открыто выступают против ударов по Ирану, и с каждым днем количество противников только растет.

«Мнение американцев о Трампе в отношении его действий по снижению стоимости жизни значительно ухудшилось, поскольку после скоординированных ударов США и Израиля по Ирану цены на бензин резко выросли», — отмечает агентство Reuters.

Для Трампа, который еще недавно удерживал рейтинг около 40%, нынешнее падение — это «красная карточка» от избирателей. Опрос, охвативший более 1200 взрослых жителей США, подтверждает: граждане не прощают главе государства обедневших кошельков и риска втянуться в большую войну.

Читайте материал: «Безысходность в Овальном кабинете: Иран схватил Трампа за горло».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

