Рейтинг Трампа в США рухнул до исторического минимума

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 36% — это минимальный показатель с момента его возвращения в Белый дом. Такие данные приводит Reuters.

Источник: Life.ru

Всего за неделю уровень поддержки упал с 40% до 36%. Для сравнения, в начале президентского срока он достигал 47%, а затем долгое время держался около 40%.

Одной из причин снижения называют рост цен на топливо и недовольство экономической ситуацией. Действия Трампа по снижению стоимости жизни одобряют лишь 25% респондентов. Также снизилась поддержка внешнеполитических решений. Удары США по Ирану одобряют 35% опрошенных, тогда как 61% выступают против.

Ранее Трамп сообщил, что переговоры с Ираном ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, американская сторона сейчас находится в диалоге с представителями Тегерана.

