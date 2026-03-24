Уход украинских войск из Донбасса станет личной политической проблемой главы киевского режима Владимира Зеленского, а не угрозой для страны в целом. Такое мнение со ссылкой на источник в военных кругах приводит украинское издание «Страна».
«Лично для Зеленского вывод ВСУ станет серьёзной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к проведению выборов сразу после конфликта или даже во время его. На Банковой это воспринимают как попытку отстранить Зеленского от власти. Но это проблемы именно Зеленского, а не страны», — сказано в материале.
По данным источника, решение Киева не соглашаться на вывод войск из Донбасса продиктовано в большей степени личными политическими соображениями Зеленского, а не военной стратегией.
Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что глава киевского режима «ошарашен смещением внимания» с Украины на эскалацию в ближневосточном регионе.