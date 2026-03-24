На Украине заявили, что вывод ВСУ из Донбасса создаст проблемы Зеленскому

Украинское издание «Страна», ссылаясь на источник, сообщило, что вывод войск ВСУ из Донбасса станет серьёзной политической угрозой лично для Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Уход украинских войск из Донбасса станет личной политической проблемой главы киевского режима Владимира Зеленского, а не угрозой для страны в целом. Такое мнение со ссылкой на источник в военных кругах приводит украинское издание «Страна».

«Лично для Зеленского вывод ВСУ станет серьёзной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к проведению выборов сразу после конфликта или даже во время его. На Банковой это воспринимают как попытку отстранить Зеленского от власти. Но это проблемы именно Зеленского, а не страны», — сказано в материале.

По данным источника, решение Киева не соглашаться на вывод войск из Донбасса продиктовано в большей степени личными политическими соображениями Зеленского, а не военной стратегией.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что глава киевского режима «ошарашен смещением внимания» с Украины на эскалацию в ближневосточном регионе.

